حريق هائل يلتهم مستودعاً ومخزناً للكماليات في الكويت

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اندلع حريق ضخم، مساء اليوم السبت، في مستودع ومخزن للكماليات في منطقة أمغرة الكويتية.

وأفادت صحيفة “الجريدة” الكويتية، مساء اليوم السبت، بأن الحريق اندلع في مستودع للبطانيات والحقائب وكماليات أخرى بمنطقة أمغرة، مسفرا عن خسائر مادية جسيمة لحقت بالمستودع.

ونقلت الصحيفة على لسان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، العميد خليل الأمير، أن غرفة عمليات الإدارة تلقت بلاغا مساء أمس يفيد باندلاع حريق في مستودع بمنطقة أمغرة مشيرا إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك مراكز إطفاء المناطق القريبة من موقع الحريق.

وأضاف العميد الأمير أن رجال الأطفاء وفور وصولهم تبين لهم أن الحريق اندلع في مستودع للكماليات والشنط والبطانيات، ويحتوي على مواد أخرى مخزنة وأن المساحة الإجمالية للمستودع 2000 متر مربع، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء شرعوا في مكافحة النيران ومحاصرتها، ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أن فرق الإطفاء لازالت مستمرة في عمليات مكافحة الحريق، وفق خطة ميدانية حتى يتمكنوا من السيطرة على النيران، التي أتت على أجزاء كبيرة من المخزن.

وأوضح أن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء سوف تصدر بيانا رسميا بعد الانتهاء من عمليات المكافحة التي لا تزال مستمرة.