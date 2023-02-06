الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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حريق يؤدي لقطع الكهرباء عن مئات آلاف الأوكرانيين في أوديسا.. والسلطات تتحرك

منذ 5 دقائق
مدينة أوديسا الأوكرانية

مدينة أوديسا الأوكرانية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أطقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة لإعادة الكهرباء في ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود بعد حريق أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان.

ويعد هذا الانقطاع الشامل للكهرباء، رغم أنه يُعزى إلى حريق، واحدا من ضمن العديد من الانقطاعات التي تعاني منها شبكة أوكرانيا منذ أن ركزت روسيا في أكتوبر تشرين الأول على مهاجمة البنية التحتية للطاقة كجزء من غزوها لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمته الليلية المصورة “أعمال الإصلاح مستمرة على مدار الساعة. الوضع في هذا الوقت هو أن مئات الآلاف من الناس في منطقة أوديسا بلا كهرباء”.

وقال زيلينسكي إن مثل هذه الاضطرابات في المدن الأوكرانية ” كانت لا يمكن أن تحدث” قبل بدء الهجمات الروسية على مواقع توليد الطاقة على مدى عدة أسابيع والتي شمل بعضها إطلاق عشرات الصواريخ في وقت واحد.

ولم يذكر زيلينسكي المدة التي ستستغرقها عمليات الإصلاح لكن مسؤولين أوكرانيين قالوا في وقت سابق إنها قد تستغرق أسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

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