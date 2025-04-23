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حريق يُدمّر جسراً في العاصمة الصينية.. والسلطات تتحقق

منذ ساعتين
انهيار جسر في الصين (تعبيرية)- المصدر: وسائل إعلام صينية

انهيار جسر في الصين (تعبيرية)- المصدر: وسائل إعلام صينية

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انهار جسر في منطقة شونيي شمال شرقي بكين صباح الأربعاء، إثر اندلاع حريق في هيكله، وفقًا لما أفادت به السلطات والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت اللجنة البلدية للنقل في بكين على منصة التواصل الاجتماعي ويبو أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الجسر الذي كان مغلقا بالفعل أمام حركة المرور.

وقالت اللجنة إن جسر نهر تشاوباي تضرر بعد اندلاع حريق في الصباح. وتم إخماد الحريق في وقت لاحق، وتقوم السلطات بالتحقيق في سببه.

وتم إغلاق الوصول إلى الجسر في كلا الاتجاهين وتم تغيير مسار حركة المرور.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الرمادي تتصاعد من جوانب الجسر. وشوهدت سيارات الشرطة وهي تغلق الطريق المؤدي إلى الجسر مع وجود سيارات إطفاء بالقرب منه.

    المصدر :
  • العربية

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