حزب "آنو" بقيادة الملياردير بابيش يتصدر انتخابات التشيك

أظهرت استطلاعات رأي أجرتها وكالتا ستيم وستيم/مارك لصالح شبكة سي.أن.أن بريما نيوز أن حزب “آنو” الشعبوي بزعامة الملياردير ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيش قد يفوز في الانتخابات البرلمانية في التشيك اليوم السبت لكنه لن يحصل على الأغلبية.

وجاء في الاستطلاع، الذي يعتمد على النتائج الجزئية، أن من المتوقع أن يفوز حزب آنو بنسبة 35.5 بالمئة من الأصوات، يليه حزب سبولو بزعامة رئيس الوزراء بيتر فيالا بنسبة 22.4 بالمئة.

وأظهرت التوقعات فوز ستة أحزاب بمقاعد في البرلمان مشيرة إلى أن الحزب الحاكم وحلفاءه لن ينجحوا في تحقيق الأغلبية في مجلس النواب الذي يتألف من 200 مقعد.