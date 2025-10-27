الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
حزب الرئيس الأرجنتيني يحقق انتصاراً واسعاً في الانتخابات البرلمانية النصفية

منذ ساعتين
رجل يصوت في مركز اقتراع خلال الانتخابات النصفية في الأرجنتين

أحرز حزب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي فوزاً بارزاً في انتخابات التجديد النصفي للبرلمان، مؤكداً تفويض الناخبين له لمواصلة سياساته الاقتصادية الإصلاحية، رغم الانتقادات لنهجه التقشفي الصارم.

وتعد هذه النتيجة دفعة لميلي بعد تراجع شعبيته في الأسابيع الأخيرة، كما تمنح الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب شعوراً بالارتياح بعد تدخلها المالي لدعم الاقتصاد الأرجنتيني.

وهنأ ترامب ميلي على فوزه، قائلاً على منصة “تروث سوشيال”: “تهانينا للرئيس ميلي على هذا الفوز الكبير، إن أداءه يستحق الثناء”.

ويرى محللون أن هذا النجاح يعكس رغبة الناخبين في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب عودة الأزمات، بعد أن نجحت الحكومة في خفض التضخم من 12.8% قبل تولي ميلي إلى 2.1% الشهر الماضي، إلى جانب تحقيق فائض مالي وتنفيذ إصلاحات تنظيمية.

وشملت الانتخابات نصف مقاعد مجلس النواب وعددها 127، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ وعددها 24، حيث حصل حزب “لا ليبرتاد أفانزا” التابع للرئيس ميلي على 64 مقعداً في مجلس النواب، مقارنة بـ37 مقعداً في الدورة السابقة.

    المصدر :
  • رويترز

