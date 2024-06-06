حزب العمال البريطاني ينوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في برنامجه الانتخابي

نقلت صحيفة الغارديان عن مصادر مطلعة قولها إنه من المتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.

وقالت الصحيفة إن البرنامج الذي يحدد سياسات الحزب قبل التصويت في الرابع من يوليو تموز سيتعهد أيضا بضمان عدم معارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من “دولة مجاورة”.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر الشهر الماضي إنه يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، في يناير كانون الثاني إن بريطانيا قد تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون “تقدما لا رجعة فيه” نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقا لتقارير في ذاك الوقت.

ويشبه تعهد حزب العمال فيما يبدو تصريح كاميرون في جوهره، لكن إدراجه في البرنامج الانتخابي قد يساعد في استرضاء بعض الناخبين الذين انتقدوا موقف الحزب من الحرب في غزة.

وجاء في تقرير الصحيفة إنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في اجتماع مع النقابات العمالية غدا الجمعة وسيتم تقديمه يوم الخميس المقبل.

ولم يرد حزب العمال بعد على طلب رويترز للتعليق.

اعترفت إسبانيا وأيرلندا والنرويج الشهر الماضي رسميا بالدولة الفلسطينية في مسعى لتحفيز جهود وقف إطلاق النار في الحرب التي تخوضها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة. كما اعترفت سلوفينيا رسميا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء.