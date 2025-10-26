بعد سحب قواته لشمال العراق.. أنقرة ترحب بإعلان حزب العمال الكردستاني

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني خلال الحفل الذي أقيم اليوم الأحد في جبل قنديل بالعراق بعد انسحابهم من تركيا. رويترز

أشادت تركيا، اليوم الأحد، بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق، واصفة الخطوة بأنها “نتيجة ملموسة” للجهود الرامية إلى إنهاء نزاع استمر أكثر من أربعة عقود.

وقال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية: “قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح هما نتيجتان ملموستان للتقدم الذي تم إحرازه”.

وجاء إعلان الحزب خلال مراسم في جبل قنديل بشمال العراق، حيث نشر الحزب صوراً لـ25 مقاتلاً بينهم ثماني نساء شاركوا في الحفل، وخلفهم صورة لمؤسس الحزب عبدالله أوجلان. وأوضح الحزب أنّ خطوة السحب جاءت “تحسباً لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها”.

وكان الحزب قد أعلن حل نفسه في مايو 2025، تلبية لدعوة أوجلان بعد أكثر من أربعة عقود من الصراع ضد القوات التركية، الذي أودى بحياة نحو 50 ألف شخص. ودعا الحزب السلطات التركية إلى اعتماد قانون العفو الخاص به وتهيئة الشروط لمشاركة مقاتليه السابقين في الحياة السياسية الديمقراطية.

وسعى الحزب، خلال مراسم يوليو الماضي في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، لإظهار خطوات ملموسة نحو السلام، حيث أحرق 30 مقاتلاً بينهم أربعة قياديين أسلحتهم في ما وصفه الحزب بـ”عملية ديمقراطية تاريخية”.

ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهّد التخلي عن القتال المسلح الطريق أمام تسوية سياسية مع أنقرة، تتيح انفتاحاً جديداً تجاه أقلية تشكّل نحو 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.