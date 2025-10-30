حزب الوسط الهولندي دي-66 يتصدر الانتخابات وتراجع كبير لحزب فيلدرز اليميني

حقق حزب دي-66 الوسطي في هولندا تقدماً ملحوظاً في الانتخابات البرلمانية، ما يجعله الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد تراجع دعم حزب الحرية الذي يقوده السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.

وبحسب النتائج الأولية بعد فرز نحو 98% من الأصوات، حصل كل من دي-66 وحزب الحرية على 26 مقعداً في البرلمان المكوَّن من 150 مقعداً، إلا أن الحزب الوسطي تفوق بفارق طفيف بلغ نحو 2300 صوت من أصل عشرة ملايين صوت. ومن المقرر استكمال عملية الفرز صباح الخميس.

وسجل دي-66 أكبر المكاسب بزيادة عدد مقاعده إلى نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه في الانتخابات السابقة، في حين تراجع حزب فيلدرز بعد أن كان قد حقق نتائج قوية في استطلاعات الرأي عام 2023.

وتشير المؤشرات إلى أن روب يتن، زعيم حزب دي-66، بات في موقع يسمح له بتشكيل ائتلاف حكومي جديد، ليصبح أصغر رئيس وزراء في تاريخ هولندا.

ورغم ذلك، تمسّك فيلدرز بموقفه قائلاً في منشور عبر منصة “إكس”: “ما دام لم تُعلن النتائج النهائية، لا يحق لحزب دي-66 أن يعلن نفسه فائزاً. سنبذل كل ما بوسعنا لمنع ذلك”.

وكانت الأحزاب الكبرى في هولندا قد استبعدت الدخول في ائتلاف مع حزب فيلدرز بعد أن تسبب في إسقاط الحكومة السابقة، مما يقلل فرصه في العودة إلى الحكم رغم حصوله على عدد كبير من الأصوات.