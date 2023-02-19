حزمة مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 100 مليون دولار لتركيا وسوريا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار أخرى لتركيا وسوريا دعما لجهود الإغاثة من الزلزال.

وكانت واشنطن قدمت 85 مليون دولار للبلدين لمساعدتهما للتغلب على آثار الزلزال المدمرة.

بلينكن يزور تركيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا، الأحد، في زيارة رسمية يبحث خلالها كيف يمكن لواشنطن تقديم المزيد من المساعدة لأنقرة في الوقت الذي تكافح فيه آثار الزلزال المدمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وهز زلزال بقوة 7.8 درجة جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة في السادس من فبراير شباط مما أسفر عن مقتل أكثر من 45 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون آخرين إلى جانب تكلفة اقتصادية من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات.

وستتصدر أيضا مناقشات بلينكن في تركيا مساعي السويد وفنلندا المتعثرة للانضمام لحلف شمال الأطلسي ” الناتو” والتي ترفض تركيا حتى الآن التصديق عليها قائلة إن ستوكهولم على وجه الخصوص توفر مأوى لمن تصفهم أنقرة بأنهم أعضاء في جماعات إرهابية. وأشارت أنقرة في الآونة الأخيرة إلى أنها ستوافق فقط على فنلندا.