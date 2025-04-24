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حسابات لـ"رويترز": إيرادات روسيا من النفط والغاز تنخفض 22% على أساس سنوي

منذ 5 دقائق
النفط الروسي

النفط الروسي

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أظهرت حسابات لرويترز اليوم الخميس أن من المتوقع أن تتراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في أبريل نيسان 22 بالمئة إلى 0.96 تريليون روبل (11.60 مليار دولار) عن الشهر نفسه من العام الماضي بسبب ضعف أسعار النفط وارتفاع الروبل.

وعوائد النفط والغاز أهم مصادر النقد بالنسبة للكرملين، إذ شكلت ما يتراوح بين ثلث ونصف إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية على مدى العقد المنقضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن سعر النفط الروسي بالروبل انخفض حتى الآن في أبريل نيسان إلى 4620 روبلا للبرميل من 6965 في أبريل نيسان 2024.

كما تشير حسابات رويترز إلى أن إيرادات روسيا من النفط والغاز قد تنخفض 13 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان إلى 3.6 تريليون روبل.

ومن المقرر أن تنشر وزارة المالية تقديراتها في السابع من مايو أيار.

وزادت روسيا الإنفاق الدفاعي والأمني زيادة كبيرة منذ شرعت في فبراير شباط 2022 في غزو أوكرانيا، والذي تصفه بأنه عملية عسكرية خاصة.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية اطلعت عليها رويترز أن روسيا خفضت توقعاتها لإيرادات صادرات النفط والغاز بين عامي 2025 و2027 بسبب ضعف أسعار النفط وتنبأت بانخفاض العوائد 15 بالمئة هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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