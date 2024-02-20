حسام بدران: تصريحات "محمود عباس" حول ضرورة توصل حماس وإسرائيل لاتفاق "غير موفقة"

عقب وصول وفد من حماس للقاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أكد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران في مداخلة مع “العربية” أن كل ما يصدر من قيادات حماس في الخارج يتم بالتنسيق مع رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار.

وأضاف أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة هدفه التشاور، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس محمود عباس حول ضرورة توصل حماس وإسرائيل لاتفاق غير موفقة.

كما أضاف أن حماس بادرت للتواصل مع حركة فتح ولا وجود لأي تواصل مع السلطة، موضحا أنه يجري التشاور مع الفصائل الفلسطينية التي تشاركنا الرؤية.

في الأثناء، أكد أسامة حمدان القيادي قي حركة حماس اليوم الثلاثاء أن الحركة لن “تتنازل عن أي من الحقوق” في المفاوضات الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت “نتعامل مع المبادرات التي تعرض علينا ولا نتنازل عن أي من حقوقنا”.

وأضاف حمدان أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن برنامج زيارته سيعلن غدا الأربعاء.

وكانت حماس قد قالت في بيان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن وفدها سيبحث في العاصمة المصرية الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة وإغاثة الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال يوم السبت، إنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة بناءً على طلب الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حماس ضرب من ضروب الخيال.

وأضاف أنه لا طائل من استكمال المفاوضات ما لم تغير حماس مطالبها.

كما أضاف نتنياهو في تصريح للصحافيين أنه لا يمكن إبرام اتفاق دبلوماسي موسع مع الفلسطينيين إلا عبر مفاوضات مباشرة من دون أي شروط مسبقة.

إلى هذا، شهدت القاهرة في الفترة الماضية مباحثات رباعية بمشاركة قطر وإسرائيل والولايات المتحدة لمناقشة التهدئة في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس