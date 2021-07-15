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حسم مفاوضات نووي إيران بانتظار رئيسي

15 - يوليو - 2021
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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يبدو أن عملية حسم المفاوضات بين إيران وقوى دولية من أجل الدفع نحو إحياء الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، ينتظر الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

اعتبرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن إيران ليست مستعدة لاستئناف المباحثات النووية، حتى يتولى الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي مهام منصبه بشكل رسمي في أغسطس المقبل.

ونقلت الصحيفة قول مصدر لم تذكر اسمه إن إيران ”نقلت رسالة بهذا الشأن إلى مسؤولين أوروبيين يعملون كوسطاء في المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وإن الاعتقاد السائد حالياً هو أن مباحثات فيينا لن تُستأنف قبل منتصف أغسطس المقبل“.

وأضافت: ”أكد المصدر المطلع أن الإيرانيين ليسوا مستعدين للعودة إلى المباحثات قبل الخامس من أغسطس المقبل، وهو موعد تنصيب رئيسي بشكل رسمي.. من غير الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بتنصيب الرئيس الجديد، أم سوف يستمر لحين تشكيل حكومة جديدة“.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: ”إيران طلبت بالفعل المزيد من الوقت بسبب الفترة الرئاسية الانتقالية.. نحن مستعدون للاستمرار في التفاوض، ولكن الإيرانيين طلبوا المزيد من الوقت للتعامل مع المرحلة الرئاسية الانتقالية“.

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