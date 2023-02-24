حسن مقلد وولداه.. الإمارات تدرج مقربين من حزب الله ضمن القائمة المحلية للإرهاب

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الجمعة 24/2/2023، القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2023 بشأن إدراج 3 أفراد وكيان إرهابي ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأوضح المجلس أنه “يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتشمل القائمة الأسماء الآتية:

1- حسن أحمد مقلد

2- راني حسن مقلد

3- ريان حسن مقلد

أما الكيان الذي شملته القائمة فهو CTEX Exchange.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق، الاقتصادي اللبناني حسن مقلد وولديه ريان وراني على لائحة العقوبات، معتبرة أنهم “ساهموا من خلال شركة CTEX للصرافة بنشاطات مالية داعمة لحزب الله”. وأوضحت أنه “يلعب دوراً رئيسياً في تمكين حزب الله بالاستمرار في استغلال الأزمة الاقتصادية في لبنان وتفاقمها”.

وأشارت إلى أنهم “على صلة بحزب الله ولعبوا دوراً في تسهيل أنشطة مالية للحزب، وتمكين حزب الله من استغلال الأزمة الاقتصادية بلبنان”، مضيفة “حسن مقلد سهل لحزب الله الحصول على أسلحة من روسيا”.

كما جمّد مصرف لبنان، سابقاً، حسابات الأفراد المذكورة أعلاه وشركة ستيكس للصيرفة ش.م.ل، بعدما أُدرجت أسمائهم على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتاريخ 24 كانون الثاني الماضي، وذلك لدى كلّ المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان.