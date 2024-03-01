حصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا في اليوم الـ147 للعدوان على غزة

كشفت وزارة الصحة في غزة في بيان لها اليوم الجمعة أن 30228 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 71377 جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف البيان أن 193 فلسطينيا لقوا حتفهم وأصيب 920 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في مخيم البريج وسط القطاع، في اليوم الـ147 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما قصفت مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت الأصوات الدولية المنددة بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروّعة أُطلق عليها “مجزرة الطحين”، استشهد فيها أكثر من 100 وأصيب أكثر من 800 كانوا بانتظار الحصول على مساعدات شمالي القطاع.

وفي الضفة الغربية، حدثت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت فجر اليوم الجمعة بمخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. كما أفاد المراسل باستشهاد مصاب ثان أطلق عليه جنود الاحتلال النار عند مدخل بلدة بيت عوا جنوب الخليل مساء أمس.