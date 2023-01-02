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حصيلة الغارات على مطار دمشق.. 4 قتلى وتدمير المدرج المخصص لنقل قادة الميليشيات

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2023 11:26 صباحًا
طائرة لأجنحة الشام في مطار دمشق الدولي

طائرة لأجنحة الشام في مطار دمشق الدولي

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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن حجم الأضرار والخسائر، التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي ومحيطه فجر (الاثنين 2-1-2022)

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على مواقع للميليشيات التابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني، في محيط وجنوب العاصمة دمشق، وسط فشل دفاع النظام الجوية بالتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن الصواريخ الإسرائيلية وصلت لأهدافها، ودوت انفجارات عنيفة متتالية من الأماكن المستهدفة، محدثة أضرار مادية فادحة.

وقد أعلنت وزارة النقل السورية عن عودة مطار دمشق للخدمة بعد ساعات عن تعطله جراء القصف الإسرائيلي، إلا أن المرصد السوري، أكد من جهته أن المدرج المخصص للشحن ونقل قادة الميليشيات بمطار دمشق مازال خارج الخدمة.

كما أعلنت قوات النظام في بيان، مقتل عسكريين اثنين جراء الغارات الإسرائيلية، فضلاً عن خسائر مادية أخرى، في حين أعلن المرصد أن حصيلة القتلى بلغت 4 أشخاص.

وفي يونيو من العام الماضي، قصفت إسرائيل مطار دمشق في ضربة استهدفت مستودعات تابعة لميليشيات حزب الله وقوات إيرانية في محيطه ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، وذلك لأن المدرج الذي تضرر حينها كان الوحيد قيد الخدمة في المطار بعد تضرر المدرج الثاني وتوقفه عن الخدمة جراء ضربات إسرائيلية أخرى استهدفت شحنات ومستودعات أسلحة تابعة لميليشيا موالية لإيران في حرم المطار عام 2021.

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