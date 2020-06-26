حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد عتبة الـ5 آلاف في تشيلي

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تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد عتبة الـ5 آلاف في تشيلي. كما تم تسجيل 165 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5068 حالة إثر الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تحول أميركا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي عن تجاوز حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد عتبة الـ 5 آلاف حالة.

وسجلت وزارة الصحة 4296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 263 ألفا و360 حالة.

كما تم تسجيل 165 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5068 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من تحول أميركا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس. وتدخل تشيلي ضمن الدول العشر ذات أكبر عدد الإصابات بكورونا في العالم.

قدم وزير الصحة التشيلي جيمي ماناليش، السبت، استقالته على خلفية تقديم وزارته أرقاما متناقضة حول حصيلة وفيات كورونا بالبلاد.

وذكر مراسل الأناضول، أن وزارة الصحة أعلنت الجمعة، ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى ألفين و870.

وأبلغت الوزارة في اليوم نفسه، منظمة الصحة العالمية بأن حصيلة الوفيات جراء الفيروس تفوق 5 آلاف، وهو ما أحدث جدلا بالبلاد.

وذكر مركز الصحافة البحثية التشيلي، في بيان، أن الوزراة توجهت إلى المواطنين بأرقام وفيات مختلفة عن تلك التي أبلغتها للمنظمة.

وعقب استقالة ماناليش، تم تعيين الرئيس السابق لمعهد الطب إنريكي باريس، وزيرا للصحة.