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حصيلة جديدة لشهداء غزة.. والجيش الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة

شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 65 شهيدا و92 مصابا.

وقالت الوزارة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول أدى إلى استشهاد أكثر من 31988 فلسطينيا وإصابة 74188 آخرين.

وأكد الصحفي عماد زقوت -الموجود في محيط مجمع الشفاء الطبي- أن قوات الاحتلال أجبرت عائلات نزحت إلى المجمع على التوجه إلى جنوب قطاع غزة.

وأشار زقوت إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى محيط مجمع الشفاء الذي شهد عمليات قصف وحرق مكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وفي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي على المخيم.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات مسلحة في مخيم نور شمس، وقالت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم إنها تخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع القوات المقتحمة.

    المصدر :
  • رويترز

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