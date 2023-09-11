حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب.. إليكم التفاصيل

ذكر التلفزيون المغربي في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين 11\9\2023 أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز المملكة الجمعة ارتفع إلى 2862 والمصابين إلى 2562.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جداً.

وأضاف الناطق باسم الحكومة في تصريحات للعربية، سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة.

وقال إن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل.

كما أوضح أن كل الفرق تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مشيراً إلى قرب عودة الخدمات لمراكش في أسرع وقت.

كذلك قال الناطق باسم الحكومة المغربية، إنه سيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، لافتاً إلى أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.