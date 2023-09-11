الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حصيلة جديدة لضحايا زلزال المغرب.. إليكم التفاصيل

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2023 10:38 مساءً
من زلزال المغرب (رويترز)

من زلزال المغرب (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ذكر التلفزيون المغربي في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين 11\9\2023 أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز المملكة الجمعة ارتفع إلى 2862 والمصابين إلى 2562.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، أن حصيلة ضحايا الزلزال ستستقر قريبا جداً.

وأضاف الناطق باسم الحكومة في تصريحات للعربية، سنعلن خلال يومين عن خطة إعادة تأهيل المناطق المنكوبة.

وقال إن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن أكثر من ألفي قتيل.

كما أوضح أن كل الفرق تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين، مشيراً إلى قرب عودة الخدمات لمراكش في أسرع وقت.

كذلك قال الناطق باسم الحكومة المغربية، إنه سيتم إعادة تأهيل الطرق التي تضررت بسبب الزلزال، لافتاً إلى أن تساقط الصخور أعاق وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم المغرب
المغرب يريد عقد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في موعدها
جنود من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يأملون في استبدالهم.. أوكرانيا تجمع جثث جنود روس على "طريق الموت"
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد: مجلس الشراكة السعودي الهندي له أثر كبير فى العلاقة بين البلدين

الأكثر قراءة

الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً
أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلاً أسطورياً في أبو ظبي