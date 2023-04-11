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حصيلة جديدة للضحايا المدنيين بأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

منذ 10 دقائق
آثار القصف الروسي على أوكرانيا- أرشيفية

من حرب أوكرانيا- أرشيفية

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قال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن العدد المؤكد لقتلى المدنيين في الغزو الروسي لأوكرانيا يقترب من 8500 شخص مشيرا إلى مخاوف من وجود عدة آلاف من القتلى الذين لم يتم التحقق منهم.

وأضاف المكتب أنه سجل مقتل 8490 شخصا وإصابة 14244 آخرين في الفترة من بداية الغزو في 24 فبراير شباط 2022 إلى التاسع من أبريل نيسان 2023.

ولطالما وصفت المفوضية أرقامها بأنها مجرد “قمة جبل الجليد” بسبب قيود على وصولها إلى مناطق القتال.

وسُجلت غالبية الوفيات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية وتتعرض لهجوم من القوات الروسية بما في ذلك 3927 قتيلا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك اللتين تشهدان قتالا عنيفا.

وقال المكتب في بيان “تعتقد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير نظرا لتأخر ورود المعلومات من بعض المواقع التي تشهد قتالا محتدما ولا تزال العديد من التقارير بحاجة إلى تأكيد”.

وكثفت القوات الروسية هجومها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حيث تتعرض العديد من المدن والبلدات لقصف عنيف.

وتوصلت هيئة تحقيق مفوضة من الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن القوات الروسية نفذت هجمات “عشوائية وغير متناسبة” على أوكرانيا. وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب فظائع.

    المصدر :
  • رويترز

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