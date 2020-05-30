حصيلة جديدة لمتعافي وإصابات كورونا بالسعودية

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أعلنت الصحة السعودية، السبت، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تم تسجيل تعافي 1870.

وسجلت الرياض 679 إصابة، وجدة 247، ومكة المكرمة 105، والهفوف 101.

وبالتالي بلغ إجمالي الحالات التراكمية 83384، تعافى منهم 58884، وبلغ إجمالي الوفيات 480.

يشار إلى أنه ابتداءً من غد الأحد وحتى 20 يونيو 2020م، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. ورفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية.

إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، حيث يتم السماح بفتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

واستمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.