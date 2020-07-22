حصيلة رويترز: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 15 مليون حالة

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميا 15 مليون حالة، وفقا لحصيلة رويترز، الأربعاء.

وأصاب كورونا 15,009,213 شخصا، أي ثلاثة أضعاف حالات الإنفلونزا المستعصية المسجلة سنويا، وفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، في حين تجاوز عدد الوفيات 616 ألفا خلال سبعة أشهر، وهو رقم يقارب أعلى حصيلة وفيات مسجلة للإنفلونزا.

وأتت هذه الحصيلة الأخيرة، بعد أن سجلت الهند، التي تعتبر الدولة الثالثة من الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19 (بعد الولايات المتحدة والبرازيل)، قرابة 40 ألف حالة جديدة في تحديثها اليومي.

تأتي هذه الإحصائية تزامناً مع دراسة حديثة نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجدت أن الأرقام المرتبطة بحالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في بعض مناطق الولايات المتحدة تتجاوز الأرقام التي تم الإعلان عنها، في الفترة الواقعة ما بين شهري مارس ومايو، وفقا لشبكة “جاما” الطبية.

وخلال الدراسة، تم إجراء فحوصات للأجسام المضادة لفيروس كورونا لأشخاص في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.

ووفقا للدراسة، فقد تبين أن حالات العدوى في بعض المناطق تجاوزت الأرقام المعلنة بأكثر من عشرة أضعاف.

وشملت الدراسة أجزاء من كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا وكونيتيكت ولويزيانا ومينيسوتا وميزوري وبنسلفانيا ويوتا وولاية واشنطن، والتي ظهر فيها ارتفاع شديد للأرقام، مقارنة بالبيانات السابقة.