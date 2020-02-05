حصيلة ضخمة لأعداد ”المرتزقة السوريين“ في ليبيا

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا نقلت نحو 4700 ”مرتزق“ إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن، بالإضافة إلى 1800 آخرين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب قبل نقلهم إلى ليبيا.

ويتحدث المرصد عن عملية تجنيد تقوم بها تركيا في الأراضي السورية، من خلال تقديم مغريات مادية للمسلحين، مقابل الموافقة على الانتقال لقتال الجيش الليبي في طرابلس، حيث سجل عدد الذين جرى حشدهم رقمًا قياسيًا يفوق العدد المطلوب من قبل تركيا البالغ 6 آلاف مقاتل.

وأشار، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن ”عمليات التجنيد مستمرة، سواء في عفرين أو مناطق (درع الفرات) ومنطقة شمال شرق سورية“.

ولفت إلى أن المرتزقة هم من فصائل ”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند“.

وذكر المرصد أنه وثق مزيدًا من القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 80 مقاتلا من فصائل ”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه“.

وقال إن القتلى قضوا خلال الاشتباكات في محاور حي صلاح الدين (جنوب طرابلس)، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة إلى محور مشروع الهضبة، كما يتم إسعاف الجرحى إلى كل من 3 نقاط طبية، تعرف باسم مصحة المشتل ومصحة قدور ومصحة غوط الشعال.

وبعدما أعلنت تركيا أنها ستنشر قوات في ليبيا لدعم قوات الوفاق، اعترف رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ”ضمنيًا“ بوجود مقاتلين سوريين ومرتزقة يقاتلون إلى جانب قواته في طرابلس.

وخلال الفترة الماضية، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عمليات نقل ”مرتزقة سوريين“ من تركيا إلى ليبيا.