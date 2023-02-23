حصيلة قتلى الزلازل في تركيا تتجاوز 43 ألفا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن حصيلة القتلى جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد هذا الشهر ارتفعت إلى 43556.

وذكر صويلو لقناة تي.آر.تي خبر الرسمية أن 7930 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزال الأول في السادس من فبراير شباط، مضيفا أن أكثر من 600 ألف شقة و150 ألفا من المباني التجارية تعرضت لأضرار طفيفة على الأقل.

وبعد اسوأ زلزال تشهده البلاد في التاريخ الحديث، وقع زلزال جديد جنوب تركيا من الحدود السورية بقوة 6.3 درجة مساء الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين م

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجة، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.

وقد أدى الزلزال إلى زيادة الدمار الذي لحق بالمباني في وسط أنطاكيا حيث كانت مركز الزلزال الجديد.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى المنطقة التي ضربها الزلزال. وقد أفيد عن انهيار عدد من المباني التي كانت آيلة للسقوط بفعل الزلزال السابق.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع قتلى، هذا وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي إن “ما لا يقل عن 8 أشخاص أصيبوا في الزلزال”، مضيفاً أن “لا داع للقلق من ارتفاع مستوى البحر”.