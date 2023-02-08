حصيلة قتلى الزلزال في شمال غرب سوريا تتجاوز 1730

آثار الدمار الذي خلفه الزلزال- رويترز

أعلن الدفاع المدني السوري، الأربعاء، أن أكثر من 1730 لقوا حتفهم جراء الزلزال في شمال غرب البلاد الخاضع لسيطرة قوات المعارضة.

وقال الدفاع المدني على تويتر إن عدد الضحايا ارتفع لأكثر من 1730 قتيلا و2850 مصابا.

سوريا تطلب المساعدة

قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إن سوريا طلبت للمرة الأولى المساعدة من الاتحاد الأوروبي بعد يومين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما يزيد على 11 ألفا هناك وفي تركيا المجاورة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيقدم دعما إضافيا طارئا للدولتين ومساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 6.5 مليون يورو في واحدة من أكبر عمليات البحث والإنقاذ في التكتل بموجب آلية الحماية المدنية.

وقال يانيز لينارتشيتش مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية “تلقينا صباح اليوم طلبا للمساعدة من حكومة سوريا عبر آلية الحماية المدنية”.

وقال لينارتشيتش للصحفيين إن هناك تشجيع للدول الأعضاء في الاتحاد للمساهمة بمساعدات تلبية لهذا الطلب.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة سيحتاج إلى ضمانات كافية لضمان وصول المساعدات المقدمة إلى المحتاجين وأن تقديم أي مساعدة مستقبلية من الاتحاد الأوروبي لن يمر دون رقابة.

ويمكن لأي دولة أن تطلب المساعدة عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي عندما يفوق حجم أي حالة طارئة أو كارثة قدراتها.