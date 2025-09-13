السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حصيلة مروعة في غزة.. 420 شهيداً بسبب المجاعة بينهم 145 طفلاً!

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2025 2:54 مساءً
فلسطيني يحمل جثمان طفل فلسطيني استشهد في غارات إسرائيلية ليلية، 7 سبتمبر 2025. رويترز

فلسطيني يحمل جثمان طفل فلسطيني استشهد في غارات إسرائيلية ليلية، 7 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين إلى 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية “7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان”.

وأوضحت أنه بذلك يرتفع “إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 420 شهيدا بينهم 145 طفلا”، وذلك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة “المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (آي بي سي) المجاعة بغزة، في أغسطس/ آب الماضي، جرى تسجيل “142 حالة وفاة بينهم 30 طفلا”.

وأعلنت المنظمة، عبر تقرير في 22 أغسطس الماضي “حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)”، وتوقعت أن “تمتد إلى مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل أكثر من شهر بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و756 شهيداً، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

ملصق للناشط المحافظ تشارلي كيرك معروض في حفل تأبين عقب مقتله بالرصاص. في مقر منظمة Turning Point USA في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
المتهم بقتل تشارلي كيرك يواجه اتهامات رسمية بولاية يوتا الأمريكية
من مظاهرة اليوم في أوكلاند، 13 سبتمبر 2025
عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أكبر مدن نيوزيلندا
الجيش الروسي
روسيا: سيطرنا على قرية في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
عناصر قوى الأمن في سوريا
الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"