حصيلة مروعة في غزة.. 420 شهيداً بسبب المجاعة بينهم 145 طفلاً!

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو عامين إلى 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية “7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان”.

وأوضحت أنه بذلك يرتفع “إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 420 شهيدا بينهم 145 طفلا”، وذلك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان منظمة “المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” (آي بي سي) المجاعة بغزة، في أغسطس/ آب الماضي، جرى تسجيل “142 حالة وفاة بينهم 30 طفلا”.

وأعلنت المنظمة، عبر تقرير في 22 أغسطس الماضي “حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)”، وتوقعت أن “تمتد إلى مدينتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت قبل أكثر من شهر بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و756 شهيداً، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين.