حصيلة معتقلي الضفة الغربية تتجاوز الـ7 آلاف منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد معتقلي الضفة الغربية إلى 7 آلاف و605 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 20 فلسطينيا. وجاء ذلك في بيان مشترك، السبت، لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وذكرت الهيئة والنادي أن القوات الإسرائيلية “اعتقلت يوم أمس (الجمعة)، واليوم السبت 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون (…) وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى أكثر من 7605”.

ووفق المؤسستين “توزعت عمليات الاعتقال على محافظات طولكرم وطوباس ونابلس وجنين (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، والقدس (وسط)”.

وذكر البيان أن “قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من أفرج عنهم لاحقًا.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 434 قتيلا ونحو 4 آلاف و700 جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.