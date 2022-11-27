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مصرع 14 شخصاً في الكاميرون حضروا جنازة فانهارت بهم الأرض!

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2022 11:06 مساءً
رجال الإنقاذ في الكاميرون يستعدون لحمل جثة بعد انهيار أرضي

رجال الإنقاذ في الكاميرون يستعدون لحمل جثة بعد انهيار أرضي (رويترز)

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قال حاكم إقليم وسط الكاميرون إن انهيارا أرضيا في ياوندي عاصمة البلاد (الأحد 27-11-2022) أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل كانوا يحضرون جنازة.

وقال حاكم الإقليم، ناصري بول بيا، لوسائل الإعلام في مكان الحادث “ننقل الجثث إلى مشرحة المستشفى المركزي، بينما لا يزال البحث جاريا عن أشخاص أو جثث أخرى”.

وذكر شهود لرويترز أن عشرات الأشخاص كانوا يحضرون جنازة في ملعب لكرة القدم عند قاعدة جسر ترابي بارتفاع 20 مترا انهار فوقهم.

وياوندي واحدة من أكثر المدن رطوبة في أفريقيا، وهي مكونة من عشرات التلال شديدة الانحدار والتي تصطف على جوانبها الأكواخ.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث عدة فيضانات مدمرة في أنحاء البلاد هذا العام، مما أدى إلى إضعاف البنية التحتية وتشريد الآلاف.

    المصدر :
  • رويترز

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