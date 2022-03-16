حظر النفط الروسي.. الطاقة الدولية تخشى صدمةً للاقتصاد العالمي

تتوالى المخاوف العالمية على سوق الطاقة وأسعار النفط بسبب الحرب الأوكرانية، وبعد العقوبات الاميركية على النفط الروسي التي ستؤدي الى نقص الكميات المعروضة من المشتقات النفطية، مقابل تزايد الطلب العالمي عليها.

في هذا الاطار، كشفت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، أن 2.5 مليون برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته “قد لا تصل إلى الأسواق” مع بداية نيسان المقبل، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، لافتة الى أن العقوبات على النفط الروسي قد تسبب صدمة للاقتصاد العالمي.

وتوقعت خفضًا في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميا منها، والمنتجات مليون برميل يوميا.

وكما توقعت تراجع الطلب المحلي الروسي على منتجات النفط، مؤكدة أن “هذه الخسائر ستتزايد، إذا ما تصاعد الحظر والاستياء العام”.

من جانب آخر، تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى 4 دولارات للبرميل، الاثنين، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي، وكانت أسعار النفط ارتفعت بنحو 40% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط الماضي.

في هذا الاطار، تكثف الدول الغربية تواصلها مع منظمة أوبك لزيادة انتاج النفط ما يؤدي الى السيطرة على اسعاره. كذلك، أكدت وكالة رويترز عن مصدر مطلع ان الإمارات ما زالت ملتزمة باتفاق أوبك+.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق حظرا على واردات النفط الروسية، وقالت بريطانيا إنها ستلغيها تدريجيا بحلول نهاية العام.

وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم للمنتجات الخام والنفطية مجتمعة، حيث تصدر حوالي 7 ملايين برميل يوميا.