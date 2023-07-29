حفاظًا على الاستقرار المحليّ.. روسيا تفرض حظرًا على تصدير الأرز

أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى نهاية العام الجاري، حفاظًا على استقرار السوق المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان على قناته على منصة “تليغرام”: “فرضت الحكومة حظرًا مؤقتًا على تصدير حبوب الأرز، وستكون القيود سارية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وقد تم اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية”.

وفي وقت سابق، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، أن مجلس الوزراء الروسي سيحيل قريبًا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.

وقالت أبرامشينكو للصحافيين: “ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك”.

وأضافت قائلة: “سيتم إرساله إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة”.

وتنص الوثيقة على إمكانية فتح حسابات خاصة بالروبل والعملات من النوع “زد” (حسابات خاصة) لقبول مشتري المنتجات الزراعية الروسية، وستحدد الحكومة قائمة بهذه المنتجات.