حفتر: المحتل التركي سيغادر ليبيا طوعا أو بقوة السلاح

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على إنه لا قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية والأمن والسلام، إذا بقيت أقدام الأتراك تدنس أرض ليبيا الطاهرة.

وأضاف في كلمته باحتفال الجيش الليبي بعيد الاستقلال، الخميس: ”لا خيار أمام العدو التركي المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا، أو بقوة السلاح والإرادة القوية“.

وأشار حفتر إلى أن ”القوات المسلحة جنحت للسلم واستجابت للمجتمع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار، على أمل أن يراعي العالم طموحات الليبيين المشروعة ويفرض السلام ويوقف المعتدي“.

وبيَّن أن ”المعتدي لم يوقف إرسال المرتزقة والسلاح بأنواعه معلنا الحرب على الليبيين، ومتحديا الإرادة الليبية ومستهينا بالقيم الإنسانية“.

وأكد المشير حفتر أنه ”لا سلام في ظل المستعمر، ومع وجوده على أرضنا سنحمل السلاح لنصنع السلام بأيدينا وبإرادتنا الحرة، نصنعه بجيشنا البطل، الذي لا يعرف إلا النصر، وطارد الإرهابيين من بنغازي والجنوب حتى احتمى بالأهالي في طرابلس“.

ونبه حفتر ”الضباط والجنود الأبطال والليبيين جميعا للاستعداد ما دامت تركيا ترفض منطق السلام، من أجل طرد المحتل بالإرادة والسلاح“.

وشدد على أن ”المواجهة الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وتحشيد لمرتزقة تركيا وجندها بالقرب من خطوط التماس، وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية“.

وأوضح حفتر أن كل ما يحدث الآن يبين أن ”تركيا واهمة في إصرارها على الحرب، وأنها ستحقق أحلامها في التوسع والنفوذ، وأطماعها في السيطرة على حقول النفط، لتعالج بثرواتنا اقتصادها الذي يعاني الانهيار، ثم التوغل إلى أعماق أفريقيا“.