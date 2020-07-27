حفتر يبحث تدخلات تركيا في ليبيا مع رئيس الاتحاد الإفريقي

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أجرى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الإثنين، اتصالاص هاتفياً مع سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا تباحثا خلاله تدخلات تركيا السلبية في الشأن الداخلي الليبي ، وأهم القضايا على الساحة الإفريقية والليبية.

كما استعرض حفتر وسيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، خلال الاتصال،‏ إرسال تركيا لآلاف المرتزقة والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب ليبيا مما يهدد المنطقة ويغذي التطرف والإرهاب.

كما تناولت المباحات دور الاتحاد الإفريقي في رعاية العملية السياسية والتأكيد على دعم الحوار الليبي الليبي بعيداً عن الأطراف الداعمة للإرهاب لضمان إرساء قواعد السلام والأمن في ليبيا والقارة الإفريقية.

والأحد، أجرى رئيس جنوب أفريقيا، ورئيس الاتحاد الأفريقي، اتصالا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناول استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي.

وتبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة إعلان القاهرة سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب، والمليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.