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حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

16 - نوفمبر - 2021
اللواء خليفة حفتر

اللواء خليفة حفتر

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أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لـ”قيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة”.

وقال المشير خليفة حفتر بمناسبة إعلان ترشحه: “أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة”، مشيرا إلى أنه “لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء”.

وأضاف: “أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها”، مؤكدا أن “ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها”.

وأكمل: “أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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