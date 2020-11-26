استمع لاذاعتنا

حقيقة أنباء اعتقال عناصر إرهابية تابعة لحزب الله في الإمارات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2020 4:30 مساءً
عناصر ميليشيا حزب الله

عناصر ميليشيا حزب الله-أرشيفية

A A A
طباعة المقال

حذر خبراء أمنيون من خطورة تداول حسابات ومواقع تابعة لميليشيات حزب الله وعصائب أهل الحق، الموالية لإيران، بشأن اعتقال 200 شخص، في دولة الإمارات، الشهر الماضي؛ ما أثار القلق بشأن توقيت تداول هذه المزاعم.

وتضمنت تلك المزاعم، التي انتشرت في نص متشابه، أنباء عن ”اعتقال 200 شخص في أكتوبر بدولة الإمارات، وأن المعتقلين ينحدرون من 8 جنسيات وطوائف مختلفة، من بينهم مواطنون عراقيون، ضبطوا بذريعة تحضيرهم لعمليات انتقامية في الإمارات“.

وحذر الخبراء من أن تكون هذه المزاعم قد جرى تسريبها إما لخلق حالة من التشويش الأمني الاستباقي لتبرير الفشل في القيام بأي أعمال تخريبية تستهدف الإمارات، أو أن هذه التسريبات تحذير لبعض الخلايا والعناصر المدسوسة من أن أمرها قد افتضح وأنه يتعذر عليها حاليا القيام بالأعمال التي أرسلت أو جندت من أجلها، وبالتالي فإن التسريبات تعد نوعا من الرسائل المشفرة بين قيادة تلك الفصائل وعناصرها، المحتمل وجودها في الإمارات.

يأتي ذلك بعد أيام من حث السفارة الفرنسية في الإمارات مواطنيها على توخي الحذر، بعد هجوم بقنبلة في السعودية استهدف دبلوماسيين في مدينة جدة.

وقال مصدر أمني عراقي إنه من المحتمل أيضا أن تكون هذه المزاعم محاولة لتشويه الحالة الأمنية في الإمارات وتحميل قرارها بشأن وقف منح التأشيرات لعدد من مواطني بعض الدول، من ضمنها العراق وإيران ولبنان، أبعادا أمنية هدفها بث حالة من القلق بين أوساط الجاليات الوافدة، التي تتهيأ لاستئناف حياتها المعتادة بعد نجاح الإمارات في احتواء فيروس ”كورونا“ المستجد.

ويقول خبراء أمنيون إن الفصائل الموالية لإيران تدير شبكات معقدة في دول الخليج، ولم يعلن في السابق عن خلايا لها في الإمارات، لكنها استهدفت في السنوات الأخيرة السعودية والبحرين والكويت التي كشفت عن خلية العبدلي الشهيرة، والتي ضبطت بحوزتها كمية أسلحة هي الأكبر في تاريخ الكويت.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو جرازيانو
قائد عملية إيريني: هدفنا تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا
غارات على مليشيات إيرانية في سوريا (أرشيفية)
المرصد: مقتل 19 مسلحًا مواليًا لإيران في ضربات جوية شرق سوريا
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الشيخ خليفة بن زايد: اتفاق السلام مع إسرائيل يدعم أمن واستقرار المنطقة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اعتداء على فريق صوت بيروت انترناشونال
بالفيديو: اعتداء وحشي من قبل عناصر ميليشيا حزب الله وحركة أمل على فريق صوت بيروت انترناشونال
نيزك
فيديو مرعب … انفجار نيزك في البرازيل يثير ذعر السكان
مغارة الميلاد في بيت لحم
بالصور: عالم يدعي العثور على منزل طفولة السيد المسيح