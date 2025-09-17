حكمت الهجري يرفض التفاوض مع دمشق

أعرب شيخ عقل الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، عن رفضه التفاوض مع دمشق، مشيرا إلى أن حل أزمة المحافظة يتطلب تغييرا جذريا، وما حدث يحتاج إلى تحقيق دولي.

وقال في مقابلة مع “العربية”، “أشعر بجرح عميق لعدم إدانة ما حدث في السويداء”، مضيفاً “شكرتُ إسرائيل لأنها دافعت عنا ووفّرت الحماية لنا”.

كما تابع “تعرضنا لانتهاكات فرضت علينا التحالف مع أي طرف لإنقاذنا”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن التصالح مع الدم”.

إلى ذلك، طالب الهجري بدستور جديد وحكومة تحمي كل السوريين، ولفت إلى أن الحكومة هدمت كل جسور الثقة في الأحداث الأخيرة.

وبين في حديثه أنهم لم يسعوا يوما للانقسام، مشيرا إلى أن ذلك فرض عليهم – حسب تعبيره-.

وتابع “تعرضنا لحملة تشويه لشيطنة موقفنا”.