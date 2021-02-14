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حكم الأرجنتين 10 سنوات ... وفاة السوري كارلوس منعم

14 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 14 - فبراير - 2021 6:49 مساءً
كارلوس منعم

كارلوس منعم

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توفي الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم، عن 90 عاما، بعد صراع لفترة طويلة مع المرض، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.

وشغل السياسي والمحامي المحنك منصب رئيس الأرجنتين من سنة 1989 حتى سنة 1999، وكان منعم عضوا في مجلس الشيوخ وقت وفاته.

والراحل مولود في 1930، لأبوين سوريين هاجرا إلى الأرجنتين، وهما شاول منعم ومهيبة عقيل، المنحدرين من مدينة يبرود، الواقعة شمال العاصمة دمشق.

تزوج كارلوس منعم 3 مرات وأنجب 3 أبناء، توفي أحدهم في حادث مروحية، في مارس/آذار 1995.

عمل في المحاماة، بعد أن درس القانون بجامعة قرطبة الوطنية في الأرجنتين العام 1955.

اهتم بالسياسة وشارك في مظاهرات الدفاع عن السجناء السياسيين، والتحق بما سمي الحركة ”البيرونية“، نسبة إلى ”خوان بيرون“ الرئيس الأرجنتيني الأسبق، الذي أطيح به العام 1955 في انقلاب عسكري.

اعتقل خلال العام 1957 لدعمه خيار المواجهة بالعنف ضد ديكتاتورية بيدرو أرامبورو.

بين أعوام 1973 -1989 شغل منصب حاكم ولاية لاريوخا شمال غرب الأرجنتين مسقط رأسه، لدورتين، قبل أن يفوز في الانتخابات الرئاسية العام 1989.

كانت الحملة الانتخابية لمنعم تركز على حقوق الطبقة العاملة، حيث استلم رئاسة الأرجنتين أثناء مرورها بأكبر أزمة تضخم وركود اقتصاديين.

شهدت فترة حكمه، خصخصة قطاعات إنتاجية كثيرة، مثل البريد والاتصالات والطاقة؛ مما جذب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية للبلاد وأصلح الوضع الاقتصادي.

كما أعاد كارلوس منعم العلاقات التي انقطعت مع بريطانيا من بعد حرب جزر الفوكلاند، وسوى مشاكل ترسيم الحدود مع تشيلي.

في العام 2013، حكم على كارلوس منعم بالسجن سبع سنوات، بعد أن دانه القضاء بتهريب السلاح إلى الإكوادور وكرواتيا، خلال الفترة بين 1991 و1995، في انتهاك لحظر مفروض من الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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