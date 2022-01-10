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حكم جديد بسجن زعيمة ميانمار المخلوعة

10 - يناير - 2022
زعيمة ميانمار المخلوعة

زعيمة ميانمار المخلوعة

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قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار التي يحكمها الجيش حكمت، الاثنين، على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بالسجن 4 سنوات بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي غير مرخصة.

وتجري محاكمة سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بشأن نحو 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن أكثر من 100 عام.

وتنفي سو تشي (76 عاما) كل هذه الاتهامات.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة في ميانمار حكما بالسجن 4 سنوات على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي.

وأدينت أونغ سان سو تشي بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد به ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحتها.

وقال المتحدث زاو مين تون لـ”فرانس برس”، إن سو تشي “حكم عليها بالسجن لعامين بموجب البند 505، وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية”.

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن حالة الطوارئ في فبراير الماضي، بعد اعتقال قادة رئيسيين بالحكومة من بينهم سو تشي بعد فوزها بالانتخابات التي جرت في البلاد.

وسبق أن أمضت سو تشي أكثر من 15 عاما قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يفرج عنها في 2010 لتتولى بعد 5 سنوات السلطة في ميانمار.

ولعبت سو تشي التي اشتهرت بنبرة حديثها الهادئة دورا حاسما في تسليط اهتمام العالم على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وسجله في حقوق الإنسان، مما أهلها للحصول على جائزة “سخاروف” لحرية الفكر عام 1990، وفي العام التالي نالت جائزة نوبل للسلام.

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