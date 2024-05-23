الخميس 15 ذو القعدة 1445 ﻫ - 23 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حكم مرتقب غدا لمحكمة العدل الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

منذ ساعتين
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

A A A
طباعة المقال

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل التأكيد على بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ونددت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، قائلة إن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية. ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل إسقاط القضية وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)
سومو العراقية تُطلق عقودًا جديدة لتصدير زيت الغاز بشروط محددة
الجيش الأمريكي يقوم بإنشاء رصيف بحري قبالة غزة لنقل المساعدات
غزة تحت النار
إذاعة عبرية: إصابة جنديين أميركيين في حادث بالرصيف العائم قرب غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
المجر ترفض تنفيذ مذكرة اعتقال لنتنياهو وتصفها بأنها "غير مقبولة"

الأكثر قراءة

الفنان ريان
بفيديو مؤثر.. ريان يعلن إصابته بالسرطان
الدولار
الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس
بيان للجيش بعد ضبط شاحنة في مرفأ طرابلس