حكم مرتقب غدا لمحكمة العدل الدولية بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل التأكيد على بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ونددت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، قائلة إن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية. ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل إسقاط القضية وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.