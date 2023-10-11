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حكومة الدنمارك تعرض إجلاء مواطنيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية

منذ 3 دقائق
علم الدنمارك

علم الدنمارك

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أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الأربعاء، أنها ستعرض إجلاء مواطنيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وكانت عدة دول قد أعلنت أنها ستجلي رعاياها من إسرائيل أو أجلتهم بالفعل، حيث أعلنت كندا على لسان وزيرة خارجيتها ميلاني جولي إن كندا تخطط لإجلاء رعاياها من إسرائيل في الأيام المقبلة بمساعدة طائرات من القوات المسلحة الكندية.

كما أعلنت بولندا وسويسرا وفرنسا العمل على إجلاء رعاياهم من إسرائيل.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإٍسرائيلي إلى 950 شهيدا و5000 مصاب، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السبت الماضي.

وارتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي جراء عملية طوفان الأقصى إلى نحو 1200 قتيل والإصابات إلى 2900، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

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