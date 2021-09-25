حكومة العراق: التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً

أعلنت الحكومة العراقية للإعلان في بيان رسمي رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، وذلك ردا على دعوة عدد من القادة العراقيين للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

وعقَّبت الحكومة العراقية في بغداد على الدعوة، قائلة إنها “ترفض بشكل قاطع الاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، للمطالبة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

أضافت الحكومة: “التطبيع مع إسرائيل مرفوض دستورياً وقانونياً”.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “الحكومة تؤكد أن هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط”.

تابع البيان أن “طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبّرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.

والدعوة المشار إليها جاءت خلال اجتماع في أربيل عاصمة كردستان العراق الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، شارك فيه 300 شخصية سنية وشيعية بارزة، دعوا فيه إلى الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإلغاء حظر العلاقات المدنية بين العراقيين والإسرائيليين.