الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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حكومة اليمن: على الحوثيين إظهار التزامهم بالهدنة

منذ 58 دقيقة
علم اليمن

علم اليمن

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اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا حركة الحوثي المتحالفة مع إيران،الاثنين، بعدم الالتزام بشق رئيسي في هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة لإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة قائلة إن الجماعة تتنصل من التزاماتها.

وتبادلت الأطراف المتحاربة في اليمن الاتهامات بعدم الالتزام بشروط الهدنة التي استمرت شهرين لكنها اتفقت الأسبوع الماضي على تمديدها شهرين آخرين.

وتتعرض الأطراف اليمنية المتناحرة لضغوط دولية للاتفاق على تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها للبناء على أطول فترة من الهدوء النسبي منذ بداية الصراع الذي بدأ منذ أكثر من سبع سنوات.

وأيّد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك الذي تتخذ حكومته من عدن مقرا لها وتدعمها السعودية أي تحرك لتحويل الهدنة إلى سلام دائم.

وقال في مؤتمر صحفي إن هناك قضية رئيسية في شروط الهدنة لم يتم الالتزام بها تماما وهي فتح الطرق في تعز المحاصرة ومحافظات أخرى.

ويتهم الحوثيون بدورهم الحكومة بالإخفاق في الوفاء بما جرى الاتفاق عليه من حيث وصول العدد المتفق عليه من شحنات الوقود إلى مدينة الحُديدة الساحلية والسماح بمغادرة عدد من الرحلات الجوية من صنعاء والهبوط فيها، وكلا المدينتين تخضعان لسيطرة الجماعة.

    المصدر :
  • رويترز

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