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حكومة جنوب أفريقيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح

منذ 7 دقائق
مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة

مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة

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قالت وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء إن الحكومة تشاطر المجتمع الدولي تنديده بالهجوم الإسرائيلي على خيام لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح بغزة.

وارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد 26 أيار/مايو الجاري، مجزرة مروعة بشنه 3 غارات إسرائيلية على أحياء سكنية في رفح بعد قصفه مخيم النازحين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي ادعى الاحتلال أنها منطقة “آمنة”.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 30 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب عشرات آخرون بعد أن استهدفت عدة غارات جوية إسرائيلية مخيما للنازحين في رفح بجنوب قطاع غزة مما أدى إلى اشتعال النيران في خيامهم.

وقال مسعف إن العدد النهائي للشهداء في مخيم تل السلطان لم يتحدد بعد، مضيفا أن العشرات أصيبوا جراء الحريق الذي أعقب الغارات وأن السكان ما زالوا يحاولون إخماده.

    المصدر :
  • رويترز

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