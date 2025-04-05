حكومة روما تبحث سبل مواجهة الرسوم الأمريكية دون ردود مضادة

حذر وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي اليوم السبت من فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة ردا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على شركاء بلاده التجاريين.

وفي حديثه خلال منتدى أعمال بالقرب من ميلانو، قال جورجيتي إن إيطاليا تهدف إلى “خفض التصعيد” مع الولايات المتحدة.

وأضاف “يتعين علينا تجنب إطلاق سياسة الرسوم الجمركية المضادة التي قد تضر بالجميع وخاصة بنا”.

وبموجب خطط ترامب، ستخضع إيطاليا التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة لرسوم جمركية عامة بنسبة 20 بالمئة إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقال جورجيتي إن من أجل تعويض التأثير الاقتصادي السلبي الذي من المحتمل أن تحدثه الرسوم الجمركية، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون انتهاك القواعد المالية للتكتل.