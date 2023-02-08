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حكومة طالبان سترسل مساعدات إلى تركيا وسوريا

منذ 8 دقائق
عناصر من حركة طالبان

عناصر من حركة طالبان

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أعلنت وزارة الخارجية في حكومة طالبان بأفغانستان أن الحكومة سترسل مساعدات بقيمة 165 ألف دولار تقريبا إلى تركيا وسوريا للمساعدة في التعامل مع تبعات زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة وقع هذا الأسبوع.

وتعاني أفغانستان من أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتتلقى واحدا من أكبر برامج المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. واستولت طالبان على السلطة في عام 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية، مما أدى إلى فرض عقوبات على القطاع المصرفي، ولم تعترف أي دولة رسميا بحكومتها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 7\2\2023 أنه “من منطلق التعاطف الإنساني والأخوة الإسلامية، تعلن الإمارة الإسلامية عن تقديم مساعدة مالية… 10 ملايين أفغانية (111024 دولارا) لضحايا زلزال تركيا وخمسة ملايين أفغانية (55512 دولارا) لضحايا زلزال سوريا”.

وقفز عدد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وفي سوريا إلى أكثر من ثمانية آلاف، فيما يسابق رجال الإنقاذ الزمن وسط ظروف الشتاء القاسية لإخراج الناجين من بين أنقاض المباني المنهارة. وأصيب عشرات الآلاف، وبقي الكثيرون بلا مأوى وسط البرودة الشديدة.

وفي أفغانستان، لقي المئات حتفهم في الأسابيع الماضية بسبب البرد القارس والأزمة الاقتصادية.

    المصدر :
  • رويترز

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