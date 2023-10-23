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حكومة غزة: "أونروا" تنصلت من واجبها تجاه سكان شمال غزة

منذ 38 دقيقة
خيم النازحين من شمال غزة

خيم النازحين من شمال غزة (تصوير هاني الشاعر)

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اتهمت حكومة غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بالتخلي عن واجبها تجاه سكان شمال القطاع، عندما انسحبت طوعا من الشمال استجابة الاحتلال وتركت مئات آلاف النازحين -الذين لجأوا إلى مراكز إيواء رعايتها- يواجهون الموت.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف في مقابلة مع الجزيرة إن وزارة الصحة لم تتسلم أي مساعدات من التي تم إدخالها، مؤكدا أنها ذهبت كلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي اتهمها بالتخلي عن واجبها تجاه سكان شمال القطاع.

وأكد معروف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين شمال وجنوب وأنه يقصف المنازل في عموم غزة، حتى أولئك الذين نزحوا من الشمال استجابة لتحذيره.

وأضاف معروف: حتى في مناطق الجنوب لم تقم الأونروا بواجباتها تجاههم بعد مرور 10 أيام على انسحابها من الشمال، مؤكدا أنه “من غير المقبول أن تدعي الوكالة عدم قدرتها على التعامل مع هذه الأعداد من اللاجئين؛ لأنها أنشئت بالأساس لخدمتهم”، حسب تعبيره.

ووفقا لمسؤول المكتب الإعلامي بحكومة غزة، فإن ما يزيد على ٧٠% من سكان القطاع هم من اللاجئين، نصفهم تقريبا من الشمال يعيشون حاليا في مراكز إيواء، ونصفهم الآخر من الجنوب.

وتعمل اللجان التابعة للحكومة حاليا على تقديم ما يمكن لأولئك الذين انسحبت الأونروا وتركتهم خلفها في شمال القطاع، حسب معروف.

    المصدر :
  • الجزيرة

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