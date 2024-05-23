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حكومة نتنياهو: لا توجد قوة على الأرض تمنعنا عن ملاحقة حماس بغزة

منذ 16 دقيقة
حكومة الحرب الإسرائيلية

حكومة الحرب الإسرائيلية

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قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية (الخميس 23-5-2024) إن إسرائيل لن تردع عن مواصلة حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك قبل يوم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمها في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحفيين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمل ضدها من محكمة العدل الدولية غدا الجمعة “لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة”.

في سياق متصل، قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل وجهت توبيخا لسفراء أيرلندا والنرويج وإسبانيا، الخميس بسبب اعتزام حكوماتهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع ووصف المبادرة بأنها محاولة “لإحياء… سياسات قديمة وفاشلة”.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث أمس الأربعاء إنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو أيار بهدف المساعدة في وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة وإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ عشر سنوات.

    المصدر :
  • رويترز

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