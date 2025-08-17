الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
حلب تشهد انفجاراً غامضاً بعد تفجير بمنطقة المزة في دمشق

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2025 8:29 مساءً
حلب - أرشيف / Reuters

دوى انفجار في مدينة حلب شمال غربي سوريا، جراء انفجار حزام ناسف كان يرتديه شخص مجهول في حي الميسر، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء “سانا”.

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

يأتي الانفجار غداة تفجير في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق.

ويشن تنظيم داعش الإرهابي هجمات من وقت لآخر على مناطق في محيط دمشق وشمال وشرقي سوريا، كما أعلنت السلطات مرارًا إحباط هجمات للتنظيم الإرهابي.

ويتركز نشاط داعش في الشرق والشمال، غير أنه بدأ يكثف عملياته في دير الزور على الحدود مع العراق.

كما يأتي التفجير مجهول السبب، غداة تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع قال فيها إنه يرغب في اتفاق مع الأكراد.

وعبر الرئيس السوري عن أمله في أن تتجنب بلاده الصراع العسكري مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في حال انهيار جهود دمج إدارتهم الذاتية في شمال شرق سوريا ضمن هيكل الدولة.

وفي تصريحات أدلى بها في وقت متأخر من أمس السبت لشخصيات بارزة من إدلب، حيث حشد قوات موالية له،

وقال الشرع إن القادة الأكراد أبدوا استعدادهم للمضي قدما في اتفاق تاريخي في مارس/ آذار لوضع مناطقهم الخاضعة لإدارة الأكراد تحت سلطة الدولة.

لكنه قال إن أفعالهم على الأرض تشير إلى خلاف ذلك.

    المصدر :
  • وكالات

