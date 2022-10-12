الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حلفاء أوكرانيا يؤكدون مواصلة دعمهم بعد الضربات الروسية

منذ 6 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

أعلن حلفاء أوكرانيا تسلمها أنظمة دفاع جوي جديدة مؤكدين التزامهم بالاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية فعالة في اجتماع بمقر حلف شمال الأطلسي (الأربعاء 12-10-2022)، كما قالوا إن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة لم تنجح إلا في تعزيز وحدتهم.

وافتتح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاجتماع الذي حضرته أكثر من 50 دولة بإدانة الهجمات الصاروخية الدامية التي شنتها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “أهداف لا تستخدم لأغراض عسكرية” في مناطق متعددة من أوكرانيا.

وقال أوستن الذي كان جالسا بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف “لقد شهد العالم بأسره مرة أخرى وحشية وقسوة الحرب التي اختار بوتين أن يشنها… بازدراء كامل لقواعد الحرب”.

وأضاف “لكن الهجمات الروسية الأخيرة لم تؤد إلا إلى تقوية عزم الشعب الأوكراني وزادت من وحدة البلدان ذات النوايا الحسنة من كل منطقة على وجه الأرض”.

في سياق متصل، قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي إن أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا سيغير مسار الصراع في أوكرانيا وسيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى “رد” من حلفاء أوكرانيا وربما من حلف الأطلسي.

وحذر المسؤول من أن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل موسكو سيكون له “عواقب غير مسبوقة” على روسيا.

وأضاف أن ذلك “سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى رد فعل … من جانب العديد من الحلفاء وربما من حلف شمال الأطلسي نفسه”.

وأردف المسؤول أن موسكو تستخدم تهديداتها النووية بشكل أساسي لردع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى من الدخول بشكل مباشر في حربها على أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار القصف الروسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ما السبب وراء التأثير المحدود للضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا؟
إضراب شامل يعمُّ مدنًا ومخيمات فلسطينية تضامنًا مع مخيم شعفاط
إغلاق مخيم شعفاط للاجئين يشعل فتيل التوتر في القدس والضفة الغربية
حلف الناتو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤول بحلف الأطلسي يحذر روسيا من "عواقب غير مسبوقة"!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سرطان "كابوريا حدوة الحصان"
بالفيديو.. دماء مخلوق بحري تنقذ أرواح الملايين!!
وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
المحفظة المفقودة عام 1957
اثناء تجديد المدرسة.. العثور على محفظة مفقودة منذ عام 1957