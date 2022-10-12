حلفاء أوكرانيا يؤكدون مواصلة دعمهم بعد الضربات الروسية

أعلن حلفاء أوكرانيا تسلمها أنظمة دفاع جوي جديدة مؤكدين التزامهم بالاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية فعالة في اجتماع بمقر حلف شمال الأطلسي (الأربعاء 12-10-2022)، كما قالوا إن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة لم تنجح إلا في تعزيز وحدتهم.

وافتتح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاجتماع الذي حضرته أكثر من 50 دولة بإدانة الهجمات الصاروخية الدامية التي شنتها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “أهداف لا تستخدم لأغراض عسكرية” في مناطق متعددة من أوكرانيا.

وقال أوستن الذي كان جالسا بجانب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف “لقد شهد العالم بأسره مرة أخرى وحشية وقسوة الحرب التي اختار بوتين أن يشنها… بازدراء كامل لقواعد الحرب”.

وأضاف “لكن الهجمات الروسية الأخيرة لم تؤد إلا إلى تقوية عزم الشعب الأوكراني وزادت من وحدة البلدان ذات النوايا الحسنة من كل منطقة على وجه الأرض”.

في سياق متصل، قال مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي إن أي استخدام للأسلحة النووية من جانب روسيا سيغير مسار الصراع في أوكرانيا وسيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى “رد” من حلفاء أوكرانيا وربما من حلف الأطلسي.

وحذر المسؤول من أن أي استخدام للأسلحة النووية من قبل موسكو سيكون له “عواقب غير مسبوقة” على روسيا.

وأضاف أن ذلك “سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى رد فعل … من جانب العديد من الحلفاء وربما من حلف شمال الأطلسي نفسه”.

وأردف المسؤول أن موسكو تستخدم تهديداتها النووية بشكل أساسي لردع حلف شمال الأطلسي ودول أخرى من الدخول بشكل مباشر في حربها على أوكرانيا.