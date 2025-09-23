حلف الأطلسي لروسيا: سنستخدم كل الوسائل العسكرية وغير العسكرية للدفاع عن أنفسنا

ندد حلف شمال الأطلسي الثلاثاء بتصرفات روسيا بعد انتهاكها مجال إستونيا الجوي الأسبوع الماضي، وقال إنه سيستخدم “كل الوسائل العسكرية وغير العسكرية اللازمة” للدفاع عن نفسه بينما يواجه “نمطا من سلوك غير مسؤول” تتمادى فيه موسكو.

وقالت إستونيا الجمعة إن ثلاث مقاتلات روسية من طراز ميج-31 انتهكت مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة قبل أن تخرجها مقاتلات إيطالية تابعة للحلف، في واقعة قال مسؤولون غربيون إن الهدف منها كان اختبار جاهزية الحلف وعزيمته على الأرجح.

وحدثت الواقعة بعد أسبوع من دخول نحو 20 طائرة مسيرة روسية مجال بولندا الجوي، مما دفع الحلف إلى استخدام طائراته في إسقاط بعضها.

وقال مجلس شمال الأطلسي في بيان “تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال التصعيدية التي قد تقود لحدوث إساءة تقدير وتُعرض الأرواح للخطر”.

وجاء في البيان “يجب ألا يساور روسيا أي شك في أن الحلف وحلفاءه سيستخدمون، وفقا للقانون الدولي، كل الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة للدفاع عن أنفسنا وردع كل التهديدات من كل الاتجاهات”.

وأضاف المجلس “سنواصل الرد بالطريقة وفي المنطقة والتوقيت الذي نختاره”.

وعُقد اجتماع المجلس، المكون من سفراء الدول الأعضاء في الحلف وعددها 32، اليوم الثلاثاء بدعوة من إستونيا.

وقال الحلف في البيان “لن تردع هذه الأفعال وغيرها من الأعمال الروسية غير المسؤولة الحلفاء عن التزاماتهم الدائمة بدعم أوكرانيا، التي يساهم أمنها في تحقيق أمننا، في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي الوحشي وغير المبرر”.