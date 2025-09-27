حلف الأطلسي يعزز وجوده في البلطيق بعد توغل طائرات مسيرة في الدنمارك

قال حلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، إنه قرر تعزيز مهمته في بحر البلطيق بفرقاطة دفاع جوي وأصول أخرى ردا على توغل طائرات مسيرة في الدنمارك.

وقال الجيش الدنماركي اليوم السبت إنه رصد طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية في الدنمرك خلال الليل، وذلك في أعقاب عدة توغلات بطائرات مسيرة قرب مطارات وبنية تحتية حيوية الأسبوع الماضي.

وأُغلق مطار كوبنهاغن، أكثر المطارات ازدحاما في منطقة الشمال الأوروبي، لعدة ساعات يوم الاثنين بعد أن شوهدت عدة مسيّرات كبيرة في مجاله الجوي. كما أُغلقت خمسة مطارات دنماركية أخرى بشكل مؤقت في الأيام التالية.

وردا على ذلك، قال الحلف في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إنه “سيعزز إجراءات التأهب بأصول جديدة متعددة المجالات في منطقة بحر البلطيق”.

وأضاف الحلف أن الأصول الجديدة تشمل “منصات لأغراض المخابرات والمراقبة والاستطلاع فضلا عن فرقاطة دفاع جوي واحدة على الأقل”.

وقال متحدث باسم حلف الأطلسي إنه لن يقدم تفاصيل عن الدول التي ستساهم بالأصول الإضافية.

وستعزز الأصول الجديدة من مهمة “حارس البلطيق” التي أطلقها حلف شمال الأطلسي في يناير كانون الثاني ردا على سلسلة من الهجمات التي تضررت فيها كابلات طاقة وخطوط اتصال وأنابيب غاز في قاع بحر البلطيق.

ونشرت دول الحلف فرقاطات وطائرات استطلاع ووحدات بحرية مسيرة في إطار المهمة للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية.