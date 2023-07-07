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حلف الأطلسي يقدم تعهدات بشأن منح عضويته لأوكرانيا

منذ 9 دقائق
علما "حلف الناتو وأوكرانيا"

علما "حلف الناتو وأوكرانيا"

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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الجمعة 7-7-2023) إن الحلف سيبدي وحدته في قمة الأسبوع المقبل فيما يتعلق بسبل تقريب كييف من الحصول على العضوية، وذلك في الوقت الذي يحشد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدعم لانضمام بلاده إلى الحلف في جولة يُجريها بعدد من الدول الأعضاء.

وزار زيلينسكي جمهورية التشيك وسلوفاكيا بعد يوم من محادثات في بلغاريا، ومن المقرر أن يسافر إلى تركيا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وفي براج، ظفر بتعهد من التشيك بدعم انضمام أوكرانيا “بمجرد انتهاء الحرب (مع روسيا)”، وفي صوفيا حصل تطمين من بلغاريا بدعم انضمام بلاده “في أقرب فرصة سانحة”.

وقالت سلوفاكيا إن انضمام كييف مسألة “وقت” وليست مسألة الانضمام من عدمه.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا إنه يتوقع أن تتحد الدول الأعضاء في القمة التي ستنعقد يومي 11 و12 يوليو تموز في العاصمة الليتوانية فيلنيوس وإنه يريد خطوات قوية بشأن مسعى أوكرانيا للحصول على العضوية.

وأضاف زيلينسكي “توجد قوة في وحدة حلف الأطلسي”، موضحا أن هناك قضايا لم تحسم حول مستقبل أوكرانيا في الحلف وأن تعليق انضمام السويد “تهديد” لقوة التكتل العسكري.

وأعاد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تأكيد وجهة نظره بأن أوكرانيا ستصبح عضوا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي في بروكسل “سترسل قمتنا رسالة واضحة مفادها أن حلف شمال الأطلسي متحد وأن العدوان الروسي لن يحقق أهدافه”.

    المصدر :
  • رويترز

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